Ormanspor’dan Elazığ’a yardım

BUGÜN NELER OLDU

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Elazığspor ve Ormanspor kadın basketbol takımlarını kardeş takım olarak ilan etti. Pakdemirli ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 5. Bölge Sosyal Tesisleri'nde, Elazığspor ve Ormanspor kadın basketbol takım oyuncuları ve teknik ekibiyle bir araya geldi. Deprem sonrası Elazığspor'un yaşadığı sorunların ve aksaklıklarının giderilmesine yönelik adımları aktaran Pakdemirli,Federasyonda konaklama sorununu çözmüş oldu" diye konuştu. Kasapoğlu da depremin yaralarının hep birlikte saracaklarını belirterek, "Bunun gayretini görmek, bunu tecrübe etmek apayrı bir duygu.Emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.