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Salgınlara karşı ilaçlama önlemi

Salgın ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla Sincan Belediyesi titiz bir çalışma yürütüyor. Hijyenik ortam için dolmuşlar ve taksiler tedbir amaçlı dezenfekte edildi

Giriş Tarihi: 22.2.2020 ABONE OL
Salgınlara karşı ilaçlama önlemi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Sincanlıların sık sık ziyaret edip vakit geçirdiği kıraathaneler ve konakları salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı önlem amaçlı belli aralıklarla dezenfekte ediyor. Bulaşıcı hastalıkların yayılmasında büyük etkisi olan ortak alanlar; mikroplardan virüslere, böceklerden haşerelere kadar insan sağlığına zararlı her türlü unsura karşı ilaçlanıyor.

TOPLU TAŞIMADA HİJYEN
Her gün binlerce kişinin seyahat ettiği dolmuşlar ve taksiler teker teker ilaçlanıp dezenfekte edilerek, olası hastalık riski ortadan kaldırıldı. Sincan halkı, temizlik çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ekipler, toplu taşımada hijyenin önemine dikkati çekerek, çalışmalarının aralıksız devam edeceğini bildirdi. Sincan Belediyesi tüm ilaçlama ve dezenfeksiyon faaliyetlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ilaçları kullanıyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, halk sağlığına çok önem verdiklerini belirterek "Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önemli. Çalışmalarımız bir defaya mahsus olmayacak, belirli aralıklarla ekiplerimiz ilaçlama çalışmalarına devam edecek" ifadelerini kullandı.
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Salgınlara karşı ilaçlama önlemi
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