Salgınlara karşı ilaçlama önlemi

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Sincanlıların sık sık ziyaret edip vakit geçirdiği kıraathaneler ve konakları salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı önlem amaçlı belli aralıklarla dezenfekte ediyor. Bulaşıcı hastalıkların yayılmasında büyük etkisi olan ortak alanlar; mikroplardan virüslere, böceklerden haşerelere kadar insan sağlığına zararlı her türlü unsura karşı ilaçlanıyor.Her gün binlerce kişinin seyahat ettiği dolmuşlar ve taksiler teker teker ilaçlanıp dezenfekte edilerek, olası hastalık riski ortadan kaldırıldı. Sincan halkı, temizlik çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ekipler, toplu taşımada hijyenin önemine dikkati çekerek, çalışmalarının aralıksız devam edeceğini bildirdi. Sincan Belediyesi tüm ilaçlama ve dezenfeksiyon faaliyetlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ilaçları kullanıyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, halk sağlığına çok önem verdiklerini belirterek "Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önemli. Çalışmalarımız bir defaya mahsus olmayacak, belirli aralıklarla ekiplerimiz ilaçlama çalışmalarına devam edecek" ifadelerini kullandı.