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Virüs seferberliği

Kahramankazan Belediyesi, salgın hastalık riskine karşı vatandaşların toplu şekilde bulundukları ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmaları yürütüyor

Giriş Tarihi: 22.2.2020 ABONE OL
Virüs seferberliği
KAHRAMANKAZAN Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, salgın hastalıklarla mücadele konusunda seferberlik ilan etti. Ekipler, bu kapsamda dolmuş, taksi, kahvehane gibi halkın ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışması yapıyor. Ekipler bu doğrultuda bulaşıcı hastalıklara karşı özel olarak geliştirilmiş insan sağlığına zararsız solüsyonlarla dolmuş, taksi, kahvehane gibi ortak kullanım alanlarında ilaçlama çalışması yapıyor. Virüslerin ortak kullanım alanlarından bulaşarak yayılma etkisini göz önünde bulunduran ekipler, buralarda düzenli aralıklarla dezenfekte çalışmalarını yürütüyor. Ekipler çalışmalarını özellikle toplu ulaşım araçlarında sürekli olarak devam ettirecek.

TEYAKKUZ HALINDEYIZ
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, halkın sağlığı ve huzurunun en önemli öncelikleri olduğunu belirterek, "Çalışmalarda insan sağlığını her şeyin üzerinde tutuyoruz. Bu konuda çok titiziz. Vatandaşlarımızı salgın ve bulaşıcı hastalık riskine karşı korumak için ekiplerimiz teyakkuz halinde" dedi
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