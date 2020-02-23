Başkent dev derbiye kilitlendi

Saatler 16.00'yı gösterdiğinde sarı lacivertli ve kırmızı siyahlı taraftarlar eryaman stadyumu'ndaki yerlerini alacak
Başkent Ankara'da gözler, Gençlerbirliği'nin kozu Bogdan Stancu ve Ankaragücü'nün yeni golcüsü Rodrigues'te
Sezonun
ilk yarısında Gençlerbirliği
maçını 2-1 kazanan Ankaragücü, bugünkü maçı da kazanıp, 1997-98'den bu yana rakibini aynı sezonda iki kere mağlup edememe serisini bitirmek istiyor. Göreve geldikten sonra çıktığı üç maçta 7 puan toplayan Mustafa Reşit Akçay (2G 1B) bu çıkışını sürdürmek niyetinde. Gençlerbirliği cephesinde ise Hamza Hamzaoğlu, takımla gerçekleştirdiği son antrenmanda futbolcularla başkent derbisi hakkında konuşarak, oyuncularına tek tek başarı diledi. Aralık 2014'ten beri Mustafa Reşit Akçay'ın takımlarına karşı galip gelemeyen (2B, 1M) deneyimli teknik direktörün bu maçtaki en büyük kozu Stancu olacak. Rumen forvet, bu sezon üst üste en fazla Süper Lig maçında gol atan oyuncu durumunda.
Son 7 maçta çektiği 16 isabetli şutun 9'unda rakip fileleri havalandıran Stancu, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun şans vermesi halinde Gençlerbirliği'nin en büyük hücum silahı olacak. Devre arası Dinamo Kiev'den Ankaragücü'ne transfer olan Gerson Rodrigues takımını taşımaya devam ediyor.
Gerson son olarak oynanan Fenerbahçe maçında takımının 2. golünü atarak galibiyette pay sahibi olmuştu. Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın filelerini sarsan golcü 3 maçta 2 gol ve 1 asistin sahibi oldu. Teknik adam Mustafa Reşit Akçay'ın büyük kozu ise Gerson Rodrıgues.
AKÇAY: ANKARALILAR İYİ BİR MÜCADELE SEYREDECEK
Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Gençlerbirliği ile oynayacakları başkent derbisine ilişkin, "Önemli bir müsabaka. Her ikimiz de cehennem çukurundan çıkmaya çalışıyoruz. Kendi evlerinde avantajlı olacaklar. Oyun tarzlarımız aşağı yukarı birbirine benzer.
Zaman zaman bizim gibi takımlara karşı sert de oynayabiliyorlar. Zor bir maç olacak. Yarım puan almak bile bizim için çok önemli" dedi. Lig sıralamasında bulundukları yere dikkati çeken Akçay, rahat bir nefes almak istedikleri vurgulayarak, "Her müsabaka bizim için önemli. Derbi olması nedeniyle Ankaralıların da iyi bir mücadele seyredeceklerini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
HAMZAOĞLU: SONUCA ULAŞMAYA GAYRET EDECEĞİZ
Gençlerbirliği Teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu ise, "Ankara için önemli bir maç. İki takım da maça moralli girecek. İki takım da formda"
dedi. Ankaragücü ve teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay'ı Fenerbahçe galibiyetinden dolayı tebrik eden Hamzaoğlu, "İki takım açısından da önemli bir karşılaşma. Alanyaspor karşılaşmasından sonra bu maçtan da iyi bir sonuçla ayrılmaya çalışacağız. İnşallah, istediğimiz şeyleri sahaya yansıtırız. Çok etkili bir takıma karşı oynayacağız. Özellikle savunma arkası koşularını iyi yapan oyunculara sahipler. Bunu da oyun anlayışı olarak benimseyen bir takım. Onlara o fırsatları vermemeye gayret edeceğiz. Biz de iyi oyun oynayıp sonuca ulaşmaya gayret edeceğiz" yorumunu yaptı.
SEFA YILMAZ SAKAT
Hamzaoğlu, "Sefa Yılmaz geçen maçta bileğinden sakatlandı. Bağlarında yırtık oluştu, onu 1,5-2 ay aramızda göremeyeceğiz. Kendisine buradan geçmiş olsun diyorum. Stancu'nun golle dönmesi ise sevindirici. Sio formunu yavaş yavaş yakalamaya başladı. Ayite'nin de sakatlığı vardı, onun durumuna da hafta sonuna kadar bakacağız. Sezonu ilk 10'da bitirebilirsek bu seneki hedefimizi tutturmuş olacağız. İnşallah bunu da başarırız." diye konuştu. Hamzaoğlu, " 'Seyirci sayısı olarak bu haftaki derbi maçında rekor kırmalıyız' diye düşünüyorum. Bizleri destekliyorlar, geldiğimizden beri seyirci sayımızda artış var. Bu bizi çok memnun ediyor. İnşallah biz de onların beklentilerine cevap veririz. Onlara yakışan bir şekilde centilmence mücadelemizi sürdürüp iyi sonuçlar alırız. Taraftarlarımızı bu hafta bekliyoruz. Ankaragücü taraftarını da bekliyoruz. İki takım olarak inşallah onlara güzel bir maç izlettiririz."
ANKARAGÜCÜ MUHTEMEL 11
OLACAK
25. FRIEDRICH
70. KITSIOU
13. KULUSIC
5. ALİHAN
8. TIAGO PINTO
3. SEDAT AĞÇAY
35. DANIEL LUKASIK
24. SABA LOBJANIDZE
14. RICARDO FATY
9. GERSON RODRIGUES
18. HUBERT MICHALAK
SAKAT OYUNCULAR: DEVER
ORGİLL VE OSCAR SCARİONE
GENÇLERBİRLİĞİ MUHTEMEL 11
NORDFELDT
HALİL İBRAHİM
ZARGO TOURE
ERDEM ÖZGENÇ
FLAVİO
YASİN PEHLİVAN
FABRİCİO BAİANO
STEPHANE SESSEGNON
GİOVANNİ SİO
DANİEL CANDEİAS
BOGDAN STANCU
SAKAT OYUNCULAR: SEFA YILMAZ