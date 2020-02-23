Başkent dev derbiye kilitlendi

Saatler 16.00'yı gösterdiğinde sarı lacivertli ve kırmızı siyahlı taraftarlar eryaman stadyumu'ndaki yerlerini alacakBaşkent Ankara'da gözler, Gençlerbirliği'nin kozu Bogdan Stancu ve Ankaragücü'nün yeni golcüsü Rodrigues'teilk yarısındamaçını 2-1 kazanan Ankaragücü, bugünkü maçı da kazanıp, 1997-98'den bu yana rakibini aynı sezonda iki kere mağlup edememe serisini bitirmek istiyor. Göreve geldikten sonra çıktığı üç maçta 7 puan toplayan Mustafa Reşit Akçay (2G 1B) bu çıkışını sürdürmek niyetinde. Gençlerbirliği cephesinde ise Hamza Hamzaoğlu, takımla gerçekleştirdiği son antrenmanda futbolcularla başkent derbisi hakkında konuşarak, oyuncularına tek tek başarı diledi.Son 7 maçta çektiği 16 isabetli şutun 9'unda rakip fileleri havalandıran Stancu, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun şans vermesi halinde Gençlerbirliği'nin en büyük hücum silahı olacak.Gerson son olarak oynanan Fenerbahçe maçında takımının 2. golünü atarak galibiyette pay sahibi olmuştu.Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Gençlerbirliği ile oynayacakları başkent derbisine ilişkin,Zaman zaman bizim gibi takımlara karşı sert de oynayabiliyorlar. Zor bir maç olacak. Yarım puan almak bile bizim için çok önemli" dedi. Lig sıralamasında bulundukları yere dikkati çeken Akçay, rahat bir nefes almak istedikleri vurgulayarak, "Her müsabaka bizim için önemli. Derbi olması nedeniyle Ankaralıların da iyi bir mücadele seyredeceklerini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Gençlerbirliği Teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu ise,dedi. Ankaragücü ve teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay'ı Fenerbahçe galibiyetinden dolayı tebrik eden Hamzaoğlu, "İki takım açısından da önemli bir karşılaşma. Alanyaspor karşılaşmasından sonra bu maçtan da iyi bir sonuçla ayrılmaya çalışacağız. İnşallah, istediğimiz şeyleri sahaya yansıtırız. Çok etkili bir takıma karşı oynayacağız. Özellikle savunma arkası koşularını iyi yapan oyunculara sahipler. Bunu da oyun anlayışı olarak benimseyen bir takım. Onlara o fırsatları vermemeye gayret edeceğiz. Biz de iyi oyun oynayıp sonuca ulaşmaya gayret edeceğiz" yorumunu yaptı.Hamzaoğlu, "Sefa Yılmaz geçen maçta bileğinden sakatlandı. Bağlarında yırtık oluştu, onu 1,5-2 ay aramızda göremeyeceğiz. Kendisine buradan geçmiş olsun diyorum. Stancu'nun golle dönmesi ise sevindirici. Sio formunu yavaş yavaş yakalamaya başladı. Ayite'nin de sakatlığı vardı, onun durumuna da hafta sonuna kadar bakacağız. Sezonu ilk 10'da bitirebilirsek bu seneki hedefimizi tutturmuş olacağız. İnşallah bunu da başarırız." diye konuştu. Hamzaoğlu, " 'Seyirci sayısı olarak bu haftaki derbi maçında rekor kırmalıyız' diye düşünüyorum. Bizleri destekliyorlar, geldiğimizden beri seyirci sayımızda artış var. Bu bizi çok memnun ediyor. İnşallah biz de onların beklentilerine cevap veririz. Onlara yakışan bir şekilde centilmence mücadelemizi sürdürüp iyi sonuçlar alırız. Taraftarlarımızı bu hafta bekliyoruz. Ankaragücü taraftarını da bekliyoruz. İki takım olarak inşallah onlara güzel bir maç izlettiririz."OLACAK25. FRIEDRICH70. KITSIOU13. KULUSIC5. ALİHAN8. TIAGO PINTO3. SEDAT AĞÇAY35. DANIEL LUKASIK24. SABA LOBJANIDZE14. RICARDO FATY9. GERSON RODRIGUES18. HUBERT MICHALAKSAKAT OYUNCULAR: DEVERORGİLL VE OSCAR SCARİONENORDFELDTHALİL İBRAHİMZARGO TOUREERDEM ÖZGENÇFLAVİOYASİN PEHLİVANFABRİCİO BAİANOSTEPHANE SESSEGNONGİOVANNİ SİODANİEL CANDEİASBOGDAN STANCUSAKAT OYUNCULAR: SEFA YILMAZ

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