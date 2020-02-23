Sıcak su torbaları dikkat gerektiriyor

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

ÖZELLIKLE kış aylarında sıklıkla tercih edilen sıcak su torbaları bilinçsiz kullanıldığında yanık vakalarına yol açabiliyor. Uzmanlar ise vatandaşları sıcak su torbası kullanırken dikkat etmeleri gereken hususlar konusunda uyarıyor. Alınan tedbirler ile yanık durumlarının önüne geçmek mümkün olurken yanık vakalarında ilk müdahale hastaya düşüyor. Yanık durumlarının çeşitleri mevsimlere göre farklılık gösterirken özellikle kış aylarında sıcak su torbası kullanımı ile yanıklar meydana geliyor. Yanık durumunda kişilerin vakit kaybetmeden bir uzmana başvurması gerekirken ilk müdahale de hastanın kendisine düşüyor. Uzmanlar olası yanık durumunda kişilerin hastanelere başvurmadan önce musluk suyu altında 15 ile 30 dakika arasında soğutma işlemi yapmasını öneriyor. Hastanelere başvurunun gecikmesi ya da ihmal edilmesi ise hastada oluşabilecek ağır travmalara hatta ölüme sebep olabilir. Konuya ilişkin açıklama yapan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi Sorumlu Hekimi Doç Dr. Salih Tuncal, yanık vakalarını; hastaneye müracaat etmeden önce yanık yarasının üstüne herhangi bir şey sürmemeleri ve herhangi bir ilaç almamaları konusunda uyardı.