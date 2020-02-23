Taha Tokyo’ya hazır olacak

ANKARA Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Emre Özmen, kulüp sporcusu olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül'ün 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazır olacağına inandıklarını söyledi. ASKİ Spor'un olimpiyatlarda 3 sporcuyla temsil edileceğini dile getiren Özmen, şunları kaydetti: "2020, Tokyo Olimpiyatları'nda şanlı bayrağımızı yücelteceğimiz, İstiklal Marşı'mızı şerefle okutacağımız yıl olacak. İnanıyoruz ki bu çoğunlukla ASKİ Spor Kulübünden olacak. Tüm sporcularımız hazır. Taha Akgül'ün biraz sakatlığı var ama şu anda fizik tedavi oluyor, çok güzel ve başarılı bir tedavi sürecinden geçiyor. Taha'nın Tokyo'ya hazır olacağına inanıyoruz. Rıza Kayaalp ve diğer sporcularımızla beraber inşallah ülkemizin yüzünü güldüreceğiz."