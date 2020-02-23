Taha Tokyo’ya hazır olacak

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

ANKARA Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Emre Özmen, kulüp sporcusu olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül'ün 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazır olacağına inandıklarını söyledi. ASKİ Spor'un olimpiyatlarda 3 sporcuyla temsil edileceğini dile getiren Özmen, şunları kaydetti: