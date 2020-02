Ucuz dönere dıkkat!

Ankara Lokantacılar, Kebapçılar ve Köfteciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Aztekin, ucuz döner satanların hem tüketicinin sağlığıyla oynadığını hem de haksız rekabete yol açarak işini layıkıyla yerine getiren ve devlete katma değer üreten lokantacı esnafını mağdur ettiğini söyledi. Aztekin, "Halkın sağlığıyla oynayan ucuz dönerciler nedeniyle, işini layıkıyla yapan lokantacı esnafının her geçen gün işlerinin düştüğünü ve kepenk kapattığını, gidişat adına umutsuz olduklarını vurguladı. Aztekin, "Ülkemizde ekonomik durgunluk, geçim sıkıntısı ortadayken bir de ucuz dönerciler, lokantacı esnafımızı oldukça mağdur etti. Ucuz dönerciler, ucuza satabilmek için döner hazırlarken içine et niyetine her şeyi koyuyor. Kimisi zaten kayıt dışı, merdiven altı çalışıyor, hijyen koşulları yerlerde sürünüyor. Bunların sundukları et döneri, gerçek et döneri değil. Bizim klasik et dönerimizle aralarında dağlar kadar fark var. Ucuza satabilmek için döner hazırlarken içine ne olduğu belli olmayan maddeler kullanıyorlar. Hayvanların iç organları, yağ, yağlı kıyma, bağırsak, soya kıymasına kadar her şey var içinde. Bunun yanı sıra eksik tartarak haksız kazançlarını büyütüyorlar. Bir de son zamanlarda zincir dönerci şubelerinin sayısı oldukça arttı. Bunlarla ilgili de ucuza verdikleri et dönere karıştırdıklarına ilişkin çok çeşitli duyumlar alıyoruz" dedi.Gıda tüketimimizde önemli bir yere sahip olan et dönerin kimi yerlerde 100 gramının 10 lira gibi rakamlarla satıldığını ve ucuza satılan dönerlerde sahtekârlık olduğunu vurgulayan Aztekin, "Kemikli eti 36 liraya alıyorum. Kemiksiz et ise 60 lira. Bir kilo kemiksiz etten pişmişi 6 porsiyon döner çıkıyor. Tarifemize göre 25 liradan verdiğimiz halde öyle ciddi karlarımız yok. Bugün bu işi hakkıyla yapanların bir porsiyon döneri 25 liranın altında vermemesi lazım. Porsiyonunu 10 liraya veriyorlar ki bu kurtarmaz. Bu işi layıkıyla yapanlar için kirası, işçi giderleri, SGK'sı, vergisi ve tüp-yakıt başta olmak üzere oldukça fazla giderleri var. 5 liraya, 6 liraya ayran dâhil tavuk döner veriyorlar. Eti nereden geliyorsa bunlar bilinmiyor. Tavuk dönere patates bile katanları duyuyoruz. Bir yiyen bir daha yemiyor. Tavuk döner de kesinlikle 10 liranın altında olamaz. Bütün ilgili yerlere ucuz et ve tavuk döneri ile ilgili bize gelen şikâyetleri iletiyoruz fakat istenilen sonuçlar alınamıyor" diye konuştu.

