Üniversiteden yerli paraşüt aktivasyon sistemi

HAVA ikmallerinde kullanılan yük paraşütlerinin Otomatik Paraşüt Aktivasyon Sistemini yerlileştiren Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü hocası Doç. Dr. Sinan Kıvrak, sistemin uygulamaya konulma sürecini anlattı. Ankara'ya 2014 yılında geldiğini ve o günden beri öğrencileriyle beraber çeşitli projeler yürüttüğünü söyleyen Doç. Dr. Sinan Kıvrak, "Projelerimiz genelde sanayiye yönelik. Çünkü, biz Ankara'ya gelirken dediler ki, 'Ankara'da çok fazla askeri, sanayi projeler var' Geldik, geldiğimizde gördük ki, gerçekten Ankara sanayi olarak elektronik uygulamalara, kartlara ihtiyaç duyuyor. Bu kapsamda, öğrencilerimizi yetiştirdik. Çünkü, hoca olarak benim ilk amacım öğrenci yetiştirmek daha sonra da cihaz geliştirmek" ifadelerini kullandı. Sadece teorik eğitim alan öğrencilerin sahaya çıktığı zaman 'sudan çıkmış balığa' döndüğünü belirten Kıvrak, öğrencileri okula başladığı ilk seneden itibaren laboratuvarlar da eğitmeye çalıştıklarını aktardı. Üniversite bünyesindeki laboratuvarı fabrika mantığıyla çalışan üniversite laboratuvarı olarak değerlendirdiklerini ifade eden Kıvrak, "Bizim temel felsefemiz şu; yurt dışından gelen cihazların önünü kesmek, yurt dışına cihaz satabilmek ya da yurt içinde belli bir firmanın çok yüksek fiyatlarla satmaya çalıştığı ürünlerin daha ucuza üretilmesini sağlamak. Bu kapsamda, hem kendimiz proje buluyoruz hem dışarıdan bize ulaşılıyor. Sosyal medya özellikle bu konuda çok faydalı, projeleri oralarda yayınlıyoruz. Projeleri hakkında sıkıntı yaşayan insanlar sosyal medya üzerinden bize ulaşıyor. Onların problemleri de çözülüyor" şeklinde konuştu.

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