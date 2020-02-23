Vali Şahin ve Baran Hurdacılar Sitesi’nde

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

ANKARA Valisi Vasip Şahin, ATO Başkanı Gürsel Baran ile birlikte İvedik bölgesinde bulunan Hurdacılar Sitesi'ni ziyaret etti. Vali Şahin ve ATO Başkanı Baran, İvedik'te bulunan Hurdacılar Sitesi'nde hurda toplama ve geri dönüşüm tesislerinde inceleme gerçekleştirirken, hurdacılarla sektörel sorunları ve çözüm önerileri konusunda istişarelerde bulundu. Vali Şahin ve Baran, Ankara Hurdacılar Esnaf Odası Başkanı İrfan Çinkaya'yı da ziyaret ederek site ve Ankara ekonomisine katkıları konusunda bilgi aldı. Demirden alüminyuma, bakırdan kalaya, kitaptan deftere kadar tüm atıkların geri dönüşümünün çevreyi korumak ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için önemli olduğunu kaydeden Baran, hurda toplama ve geri dönüştürülmesinin ortaya atık ekonomisini çıkardığını söyledi.