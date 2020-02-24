Ankara amatör spor kulüplerinden Ato’ya zıyaret

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

ANKARA Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu ve yönetim kurulu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret etti. Baran, buluşmada yaptığı konuşmada, geçmişte bir amatör spor kulübünde futbol oynadığını belirterek, sporun bireysel gelişim ve çocukların toplumsal hayata hazırlanması için önemli olduğunu kaydetti. Spor ekonomisininrekabet unsuru haline geldiğini anlatan Baran, şunları kaydetti: