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amatör spor kulüplerinden Ato’ya zıyaret

Giriş Tarihi: 24.2.2020 ABONE OL
Ankara amatör spor kulüplerinden Ato’ya zıyaret
ANKARA Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu ve yönetim kurulu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret etti. Baran, buluşmada yaptığı konuşmada, geçmişte bir amatör spor kulübünde futbol oynadığını belirterek, sporun bireysel gelişim ve çocukların toplumsal hayata hazırlanması için önemli olduğunu kaydetti. Spor ekonomisinin
rekabet unsuru haline geldiğini anlatan Baran, şunları kaydetti: "Dünyada spor ekonomisi kısa sürede önemli gelişim gösterdi. Ankara'nın bu spor ekonomisinden pay alabilmesi için modern tesislere ihtiyacımız var. Çocuklarımız, zamanlarının çoğunu ekran başında asosyal biçimde geçiriyor. Dijital bağımlılık tuzağına karşı onların gelişimini sağlamak için spora önem vermemiz gerekiyor."
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Ankara amatör spor kulüplerinden Ato’ya zıyaret
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