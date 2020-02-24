Ankara Kalesi artık daha güvenli

ANKARA Büyükşehir Belediyesi, asırlık tarihi Ankara Kalesi'nde korkuluk ve uyarı tabelası montaj çalışmalarını tamamladı. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, başkentin tarihine ışık tutan Ankara Kalesi'nde Zindan Kale Burçları'nda büyük bir titizlikle ve tarihi yapıya zarar vermeden korkuluk imalatı ve uyarı tabelası montaj çalışmalarını tamamladı. Güvenlik amaçlı yapılan korkuluklar kalenin silüetini bozmadan ve tarihi dokuya uygun olarak yerleştirildi.

ÖNCELİK GÜVENLİK

Turistlerin güvenliğini önceleyen Büyükşehir, kale surlarındaki düşme tehlikesine karşı önlem amaçlı korkuluk imalatı projesini kısa sürede hayata geçirdi. Projeye uygun çalışma yürüten ekipler, Zindan Kale Burçları'nın duvarlarına 1,2-1,6 metre yüksekliğinde, 81,5-3 metre uzunluğunda korkuluk montajı gerçekleştirdi. Ankara Kalesi'nin silüetini bozmadan montajı yapılan korkuluklara Türkçe ve İngilizce hazırlanan uyarı levhaları yerleştirildi.