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’nden misafirperverlik

Giriş Tarihi: 24.2.2020 ABONE OL
Atael Koleji’nden misafirperverlik
ATAEL Koleji sosyal sorumluluk projesi kapsamında Ankara Valiliği'ne bağlı Çocuk Evlerinden 50 çocuğu okullarında misafir etti. Etkinlikte çocuklar Atael Koleji'nin gönüllü velileriyle birlikte branş öğretmenlerinin hazırlamış olduğu farklı istasyonlarda etkinlikler yaptı. Misafir çocuklar veliler ve öğretmenlerin eşliğinde illüzyon gösterisini izleyerek eğlenceli bir şekilde günü tamamlayarak okuldan ayrıldı. Okul Kurucusu Dilber Yüce, misafir çocuklarımızın minik kalplerine dokunarak birçok duygu yoğunluğunu bir arada yaşadığını dile getirerek bu tarz projelerinin devamının geleceğini söyledi.
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Atael Koleji’nden misafirperverlik
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