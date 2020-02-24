Gençler’in sio’su var

üper Lig'in 23'üncü haftasında Gençlerbirliği sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Gençlerbirliği, 74'üncü dakikada Sio'nun attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.18'inci dakikada Candeias'ın pasında topla buluşan Sessegnon'un şutunu kaleci Friedrich son anda çeldi. 24'üncü dakikada Rodrigues'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Lukasik'in şutunu kaleci Nordfeldt uzaklaştırdı.45+1'de Michalak'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Nordfeldt çift yumrukla uzaklaştırdı.İlk devre 0-0 beraberlikle sonuçlandı. 62'nci dakikada Sessegnon'un pasında topla buluşan Sio, ceza yayının üstünden sert vurdu.69'uncu dakikada son kanattan Halil İbrahim ortasını yaptı, Stancu müsait pozisyonda topa dokunamadı. 74'üncü dakikada sol kanattan hücuma çıkan Halil İbrahim ceza sahasına ortaladı, topla buluşan Sio'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. Karşılaşmadan Gençlerbirliği 1-0 galip ayrıldı.GENÇLERBIRLIĞI'NDE teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, maçın ardından rakiplerini kutladı. Kaybettikleri maçlar dahil bugüne kadar iyi bir oyunları olduğunu, geçen hafta bu oyunu skora yansıtmayı başardıklarını ve bugün de yine iyi bir oyunla galip geldikleri için mutlu olduklarını dile getirerek sözlerine başlayan tecrübeli teknik adam, bu karşılaşmanın Ankara'ya yakışan bir derbi olduğunu belirtti. Hamzaoğlu, güzel bir golle kazandıklarını vurgulayarak kontrollü ve temkinli bir şekilde mücadelelerini sürdüreceklerinin altını çizdi: "Yavaş yavaş hedeflediğimiz üst sıralara yaklaşıyoruz. Aşağıyla bağımız koptu diyemeyiz ama bugün gelecek hedeflerimiz önemli bir adım attıkünlü tenor, Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü tenor Murat Karahan, taraftarı olduğu Gençlerbirliği için marş besteledi. Marş dün de başkent derbisinde statta da çalındı. Dünyaca ünlü tenor Murat Karahan, taraftarı olduğu Gençlerbirliği'ne marş yapmanın gururunu yaşadığını ifade etti. Konser için gittiği ülkelerde Gençlerbirliği atkısını hiç yanından ayırmadığını belirten Karahan, marşın kırmızı-siyahlı takıma ve bütün Gençlerbirliği camiasına uğur getirmesini diledi.MAÇTA belinin üzerine düşen Halil İbrahim karşılaşmaya devam edemedi. Siyatik sinirlerinden rahatsızlanan oyuncunun durumu bugün netlik kazanacakANKARAGÜCÜ Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, sadece bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. Akçay, "Stres nedeniyle özellikle orta sahadaki presimizi yapamadık ve istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Hata yapanın kaybedeceği bir maçtı ve hatayı biz yaptık. Rakibimizi tebrik ediyorum. Bundan sonraki haftalarda işler daha da zorlaşacak ama bu yenilgiyi telafi edeceğiz" ifadelerini kullandı

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