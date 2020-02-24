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Husumetli olduğu kişinin fırınına kurşun yağdırdı

Giriş Tarihi: 24.2.2020 ABONE OL
Husumetli olduğu kişinin fırınına kurşun yağdırdı
KIRIKKALE merkez Çalılıöz Mahallesi Nene Hatun Caddesi'nde daha önce aralarında husumet olduğu iddia edilen Y.O.'nun fırının önüne gelen bir başka fırıncı Y.K. (34) tabancayla defalarca ateş açtı. Kurşunlardan bazıları fırının camekanını kırdı, bir araca da isabet etti. Y.O. ise 2 arkadaşı A.K ve A.Ç ile birlikte kaçmaya çalışan Y.K.'yı yakalayıp darp etti. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri, çok sayıda polis ve bekçi sevk edildi. Darp edildiği sırada yaralanan Y.K., sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay Yeri İnceleme ekipleri ise fırında ve caddede tahkikat yaptı. Cadde yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapatıldı, insanların geçişine de izin verilmedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Husumetli olduğu kişinin fırınına kurşun yağdırdı
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