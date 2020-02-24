ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ

Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Engelli Danışma Merkezi üyesi Furkan Recep Aygar (22), Türkiye Özel Sporcular Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Özel Sporcular Yüzme Bölge Şampiyonaları'nda 7 altın madalya kazandı. 4 branşta düzenlenen 8 yarışmada 7 altın madalyanın sahibi olan Furkan Recep Aygar, 31 Mart-7 Nisan'ta Antalya'da düzenlenecek olan 'Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda (Trisome Games 2020) Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Furkan azim ve gayretinin neticesinde 7 madalya alarak Keçiören'in gururu oldu. Bununla da kalmayarak olimpiyatlarda bizleri temsil etmeye hak kazandı. Bu başarıya ancak ilkesi, ülküsü ve hedefi büyük olanlar ulaşabilir. Şampiyonların çıkması için bizler de destek vererek özgüveni yüksek bir nesil yetiştireceğiz. Gençlerimiz bizim göz bebeğimizdir" dedi.