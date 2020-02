Yetim çocukların pizza sevinci

Hayatlarında ilk kez pizza yemenin mutluluğunu yaşayan çocuklar gelen animatör eşliğinde doyasıya eğlendiler. 2 yıldır sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yetim yemekleri veriyorlar. Çocukların yüzünü güldüren Bir Paket Mutluluk Sosyal Yardımlaşma Platformu'nun Koordinatörü Dora Kübra Yıldız, "Yetim yemeklerine bir yenisini ekledik. 2-14 yaş arası çocuklarımıza pizza ikram ettik. Sincan Belediyesi'nin tahsis etmiş olduğu Sincan Kültür evinde büyük bir şölenle gerçekleştirdik" dedi.

HAYATA ADAPTE ETMEK

Amacının Çocukları sosyal hayata adapte etmek olduğunu söyleyen Dora Kübra Yıldız, "Türk bayraklı balonlarla süslenen ve pizza ikramından sonra animatör eşliğinde eğlenen çocukların keyfine diyecek yoktu. 250 yetim çocuk hem eğlendi hem de bir grup hayırsever kadınların ördüğü atkı, bere, eldiven hediyeleri ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın hediye verdiği kitaplarla mutlu oldular. Yetim yemeklerinin amacı savaşta babalarını şehit vererek ülkemize sığınan 0-16 yaş arası 6 bin yetim çocuğa sahip çıkarak sosyal hayata adapte edebilmek"

SICAK YEMEK DAĞITIMLARI YAPIYORUZ

YILDIZ, "2014 yılından beri din dil ırk gözetmeksizin yardıma muhtaç her çocuğun zaruri her ihtiyacını karşılamaktayız. Sadece bu kış Doğu ve Güneydoğuda köy okullarında okuyan 5 bin çocuğun bot ve mont dağıtımı sağladık. Her ay Ankara'da ve Afrika'da sıcak yemek dağıtımları gerçekleştirip yılda 3 kez su kuyusu açıyoruz" ifadelerini kullandı.