Zincirleme trafik kazası

KIRIKKALE NAMAZ VAKİTLERİ

merkez Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Dispanser Kavşağı'nda havanın yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan yolda 3 araç birbirine çarptı. Zincirleme kaza sonucu 3 araçta maddi hasar meydana geldi. Yoğun şekilde akan araç trafiğini polisler, kontrollü olarak geçişini sağladı. Kazada otomobil sürücüsü Hasan G. yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hasan G., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından yol tamamen trafiğe açıldı.