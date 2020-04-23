Vatandaşa hızlı ve ucuz internet geliyor

Kahramankazan Belediyesi, Türkiye'de ilk kez bir belediye tarafından hayata geçirilen uygulama ile internet servis sağlayıcılığı ve altyapısı hizmeti verecek olan bir şirket kurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan gerekli lisansları alarak faaliyete başlayan "Kazan Bel Net" şirketi, vatandaşlara daha hızlı interneti daha ucuz fiyata sunacak.KazanBelNet şirketi, internet servis sağlayıcılığı alanında Türkiye'de bir belediye tarafından kurulan ilk şirket olma özelliğini taşıyor. Şirket, kurulum aşamalarının tamamlanmasının ardından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan İnternet Erişim ve Altyapı Lisansı'nı alarak faaliyete geçti. KazanBelNet bu lisansla internet erişiminin yanı sıra Türkiye'nin tüm noktalarında internet altyapısı oluşturma hizmeti de verebilecek. Şirkette görev yapacak olan teknik personeller eğitilerek, müşteri ve abone hizmetleri için bir çağrı merkezi de kuruldu. Kendi yazılım ofisini de kuran şirket, kendi yazılımını orijinal yazılımını da hazırladı.Şirket ilk etapta 3 bin bireysel, 2 bin de kurumsal olmak üzere ilçede toplam 5 bin kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. İlçede internet altyapısı olmayan dış mahalleler de dahil tüm ücra noktalarda bile vatandaşlara internet erişimi hizmeti verilecek. KazanBelNet, Kahramankazan'ın ardından, Ankara daha sonra ise Türkiye genelinde müşterilerine internet erişimi hizmeti vermeyi amaçlıyor.Belediyenin kamu yararını gözeterek kurduğu KazanBelNet şirketi sayesinde vatandaşlar daha hızlı internete daha ucuz fiyatla ulaşabilecek. Şirket, diğer servis sağlayıcı firmalara oranla daha ucuz fiyatla interneti vatandaşlara sunacak. Şirket, ilçede bu alandaki altyapı eksiklikleri göz önünde bulundurulduğunda, diğer servis sağlayıcılara oranla daha hızlı bir internet erişimi imkânı sunmuş olacak. İlçede internet kullanımı daha kolay ve ucuz hale gelecek.KAHRAMANKAZANBelediye Başkanı Serhat Oğuz, yaptıkları kurulum çalışmaların ardından gerekli izin ve lisansları aldıklarını belirterek, şirketin faaliyete başladığını söyledi. Oğuz, "55 bin nüfuslu sürekli gelişen, büyüyen ve önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan bir ilçeyiz. İlçemizde hâlihazırda 8 bine yakın bireysel internet kullanıcısı mevcut, ancak altyapı yetersizliği nedeniyle internet erişimine ulaşamayan yani internet kullanmak için bekleyen çok sayıda vatandaşımız var. Biz de gelen bu talepler doğrultusunda harekete geçerek KazanBelNet'i kurduk. Şirketimiz sayesinde vatandaşlarımız hem internete bağlanırken hem de interneti kullanırken kazanmış olacak. Işık hızında interneti daha ucuz fiyata sunacağız. İlçemizdeki bu alandaki altyapı eksiklikleri nedeniyle kurduğumuz KazanBelNet ile önce ilçemizde internet erişiminin olmadığı nokta bırakmamayı hedefliyoruz. Daha sonra ise şirketimizle Ankara ve Türkiye genelinde müşterilerimizle buluşmak istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı KazanBelNet'e abone olmaya davet ediyorum. Desteklerinden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na tüm ilçe halkımız adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.