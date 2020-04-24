Cezaevi personeline ‘İzole sistem’ ile virüs koruması

ADALET Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda adalet hizmetlerinde koronavirüse karşı alınan birçok tedbiri hayata geçirdi. Bu kapsamda ceza infaz kurumlarında görev yapan personelin, görev süreleri dışında evlerine gitmek yerine bakanlığın eğitim merkezleri ve devlet kurumları gibi belirlenen barınma yerlerinde izole edilmesi tedbiri 30 Mart'ta hayata geçirildi. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görev yapan personel de bu kapsamda iki gruba ayrıldı. Birinci grup, ceza infaz kurumunda 24 saat esasına göre mesai yapıyor. Bu süreçte izole alan dışına çıkamayan personel, 15 gün boyunca burada görev yapıyor. Diğer grup ise bu sürede Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Ankara Personel Eğitim Merkezi ile diğer kamu kurumlarına bağlı barınma yerlerinde, aileleri ve sosyal çevrelerinden uzakta izole ediliyor. Barınma yerlerine ilk girişlerinde sağlık kontrolleri yapılan personel, sık sık dezenfekte edilen alanda 15 gün kalıyor ve bağışıklık güçlendirici gıdalarla besleniyor. İki grup, 15 günde bir bu şekilde değişimli olarak çalışırken, virüsün bulaşma ve yayılma riski de azaltılmış oluyor.Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü girişinde de virüse karşı sıkı önlemler alındı. Girişlerde maske ve eldiven kullanımı ile sosyal mesafenin korunması kuralına sıkı sıkıya uyuluyor. Girişte personelin önce ateş ölçümleri yapılıyor. Ateşi yüksek çıkanlar, sağlık ekiplerine yönlendiriliyor. Kampüste infaz koruma memurları mutfak ve fırın bölümlerinde her gün 10 bin kişi için yemek ve ekmek yapıyor. Hijyen kurallarına dikkat edilerek yapılan ekmek ve yemekler, Ankara genelindeki 15 ceza infaz kurumuna gönderiliyor.