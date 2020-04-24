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Down sendromlu Melek’ten mesajı

Gölbaşı’nda yaşayan 4 yaşındaki , ’ı evinde bayrakla kutladı

Giriş Tarihi: 24.4.2020 ABONE OL
Down sendromlu Melek’ten 23 Nisan mesajı
GÖLBAŞI'NDA yaşayan işçi ve ev hanımı olan anne babanın 3. Çocukları down sendromlu Melek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yöresel kıyafetleri birlikte kutlama yaptı.

EVİNDE BAYRAM
Gölbaşı Seğmenler Mahallesi'nde yaşan 4 yaşındaki down sendromlu Melek Özgür, Türk yöresine ait kıyafetleriyle 23 Nisan'ı kutladı. Ana sınıfı eğitimi ve dil terapisi eğitimi alan küçük Melek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Küçük Melek de tüm yaşıtları gibi korona virüs salgını dolayısıyla 23 Nisan sevincini evinde yaşadı.
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Down sendromlu Melek’ten 23 Nisan mesajı
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