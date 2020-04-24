Evde 23 Nisan kutlaması

KORONAVIRÜS salgını nedeniyle çocuklarıyla günlerini "Hayat Eve Sığar" diyerek evlerinde geçiren aileler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı unutmuyor. Aileler kendi imkanlarıyla ve evde bulunan kırtasiye malzemeleriyle çocukları için 23 Nisan süslemeleri yaptılar. Ankara'da ilkokul ikinci sınıf öğrencisi Yusuf İzgi de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evde kutladı. Erzurumlu İsmail Hakkı İlköğretim Okulu Anasınıfı öğrencisi Mustafa Atıf Köroğlu evlerniin balkonunu süsledi. Okulda kutlayacakları bayramı evlerine sığdırdı. Melisnaz Köroğlu, "Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünde ve Atatürk'ün biz çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl koronavirüs sebebiyle evlerimizde sevgili öğretmenimiz, arkadaşlarımız ve okulumdan ayrı geçse de evimizde her tarafı bayraklarımızla süsleyerek yine de kutladık" dedi. Şehit Mehmet Akif Sancar İlköğretim Okulu 3 sınıf öğrencisi Yiğit Demir ve kardeşi Alper Demir de ellerinde Türk bayrakları ile bayramı balkonda karşıladı. İlkokul ikinci sınıf öğrencisi Fatma Berra Tolu da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evde kutladı. İlkokul birinci sınıf öğrencisi Doruk Özkoyuncu da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evde kutladı.