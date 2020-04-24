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Gölbaşı’nın çocuk eserleri beğenildi

Giriş Tarihi: 24.4.2020 ABONE OL
Gölbaşı’nın çocuk eserleri beğenildi
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 'nın 100. yılında, yeni tip koronavirus salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar için düzenlenen online yarışma sonuçları açıklandı. 8- 18 Nisan tarihlerinde Gölbaşı Belediyesi'nin resmi web sitesi üzerinden başvuruları gerçekleştirilen 23 Nisan temalı yarışmada minikler, resim, şiir ve kompozisyon dallarında yarıştı. Çocukların evlerinde geçirdiği zamanı en verimli bir şekilde değerlendirmelerinin amaçlandığı, ilkokul düzeyinde birincilere tablet, ikincilere teleskop, üçüncülere akıllı çocuk saati, ortaokul düzeyinde ise birincilere tablet, ikincilere teleskop, üçüncü olan öğrencilere fotoğraf makinesinin takdim edileceği yarışmada; Şiir, kompozisyon ve resim dalında dereceye giren öğrenciler belirlendi.
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Gölbaşı’nın çocuk eserleri beğenildi
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