Hayaller her zaman ay yıldız

ekibi'un sol beki Ali Eren İyican, Kovid-19 futbola etkisi, kariyer planlaması ve'un durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Çalışmalarına bireysel olarak devam ettiğini belirten, "Antrenmansız kalmıyoruz. Hocalarımızın verdiği program dahilinde çalışıyoruz. Bu süreçte antrenmanlarımı bireysel olarak gerek evde gerekse kulüpte yapıyorum. Koşu antrenmanı için kulübe gidiyorum, kuvvet antrenmanlarını ise evimde gerçekleştirebiliyorum. Çok fazla dışarı çıkmamaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.Genç futbolcu, performanslarının olumsuz etkilendiğine işaret ederek, "Bireysel yaptığın antrenman, kulüpte yaptığın antrenman kadar etkili olamayabiliyor. Bireysel yaptığın çalışmalarda moral ve motivasyon her gün aynı seviyede olamayabiliyor. Kulüpteyken bu durumda arkadaşların yanında oluyor. Onların desteğiyle beraber moralin, motivasyonun yükseliyor. Antrenmana daha fazla konsantre olabiliyorsun. Bireysel çalışırken bu çok mümkün olmuyor. O yüzden performansımız etkileniyor" değerlendirmesini yaptı.Türk futbolunda gelecek vadeden isimler arasında gösterilenkariyer planlaması hakkında da konuştu: "Öncelikle büyüdüğüm kulüp olan Osmanlıspor'un ligde kalması için elimden gelen en iyi performansı göstereceğim. Daha sonrasında en büyük hayalim ay-yıldızlı formayı giymek. Bu, benim için gerçekten büyük onur ve gurur olur. Her genç futbolcu gibi Avrupa takımlarında oynamak istiyorum. Kariyer planlamamda Avrupa'da oynamak ön planda."Liglerin durumuyla ilgili de görüşlerini paylaşan, "Virüs tamamıyla kontrol altına alınmadan liglerin başlatılabilmesinin mantıklı olabileceğini düşünmüyorum. Sadece taraftarlarla ilgili bir durum değil.Biz sporcuyuz, stada gidene kadar birçok kez dış ortamla temas halindeyiz. Bu da hem bizim hem de ailemizin sağlığı açısından tehlikeli bir durum. Oraya gittikten sonra ayrıca sadece 11'e 11 karşılaşmıyoruz. Yedekler, teknik ekip, destek ekibi, yöneticiler yaklaşık 100 kişilik insan topluluğu var. Bu, sıkıntılı bir durum, birilerine bir şey olabilir."Ali Eren, "Koronavirüs tamamen kontrol altına alındıktan sonra yaz aylarında tabii ki maçlar oynatılmalı, bir sonuca varılmalı, şampiyon, küme düşen belli olmalı. Bu şekilde bir puanla şampiyon olabilen, bir puanla küme düşecek takımlar olacak. Bu yüzden bu durum bana çok adaletli gelmiyor. Her şey netleşene kadar liglerin oynatılması, devam etmesi gerektiğini düşünüyorum" şeklinde görüş belirtti.Ali Eren, 28 haftası tamamlanan TFF 1. Lig'de 15. sıradaki Boluspor'un bir puan gerisinde 16. sırada yer alan Osmanlıspor'un kümede kalacağına inandığını dile getirdi: "Ligde kalma şansımızın diğer rakiplerimize göre daha fazla olduğunu düşünüyorum. En yakın rakibimizle aramızda bir puan fark var. Kalan maçlarımızda alabileceğimiz maksimum puanları alıp, en yakın rakibimizin üstüne çıkarak ligde kalacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Liglerin yeni tip koronavirüs (KOVID-19) nedeniyle verilen aranın ardından en az 15 günlük hazırlık dönemi gerektiğini söyleyen 20 yaşındaki başarılı futbolcu Ali Eren İyican, "Bu süre içerisinde 2-3 hazırlık maçı yapmamız lazım ki eski maç performansımıza kısa sürede kavuşabilelim. Bu da biz sporcular için çokçok önemli" diye konuştu.Babamla beraber konsol oyunları oynuyorum. Zamanımızı böyle geçiriyoruz. Sağ olsun annem de bizi sıkılmadan, darılmadan, bunalmadan izliyor.Takım arkadaşım Okan ağabeyden kedi sahiplenmiştim. Daha çok onunla vakit geçiriyorum. *Kitap okuyorum, dizi izliyorum, mobil oyunlar oynuyorum.