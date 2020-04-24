Minik taraflarlar 23 Nisan’ı evlerinde kutladılar

Ligi'nin güçlü ekiplerinden Ziraat Bankası Spor Kulübü'nün Zirve Taraftar Grubu, düzenledikleri etkinlikle minik taraftarlara 23 Nisan coşkusunu yaşattı. Saha dışı yapılan organizasyonlar ile büyük beğeni toplayan Ziraat Bankası Spor Kulübü, 23 Nisan için taraftarları ile "23 Nisan Köşesi" etkinliği gerçekleştirerek miniklere 23 Nisan coşkusunu derinden yaşattı. Karantina günlerinde bu coşkuyu üst seviyede yaşayan minik taraftarlar atkıları ve bayrakları ile "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı"nı kutladı. Ziraat Bankası Zirve Taraftar Grubu üyesi Gökhan Iğdır, "Sezon boyunca taraftar grubu olarak takımımızı tribünlerden destekledik. Şimdi evlerden destekleme vakti diyerek çocuklarımıza ay-yıldızlı bayrağımız, formamız ve atkımız ile güzel bir 23 Nisan anısı yaşatmak adına böyle bir organizasyon yaptık" dedi.