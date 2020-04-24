Öğrencilere 23 Nisan hediyesi

ETIMESGUT Şehit Lütfi Gülşen Anaokulu ve Türk Konut Anaokulu idarecileri ve öğretmenleri 100.yılını kutladığımız 23 Nisan UlusalEgemenlik ve Çocuk Bayramında öğrenciler evlerinde boynu bükük kalmasın diye onları mutlu etmek için hediyeler hazırlayarak öğrencilere ulaştırdı. Kapılarına gelen hediye paketleri ile gözlerindeki mutluluk ve kalplerindeki heyecanı görmek öğretmenlerini çok mutlu etti.Hediyelerin yanı sıra öğretmenlerinden ve okul müdürlerinden onlar için yazdığı özel mektuplar da çocuklara ulaştırıldı. Öğretmenler, "Okullarda toplu olarak bayramımızı kutlayamasak da tüm öğretmen,öğrenci ve velilerimizle iletişim içinde olarak evlerimizi süsleyip,en sevdiğimiz kıyafetlerimizi giyerek şarkılar söyledik,şiirler okuduk ve okullarımızın sosyal medya hesaplarından paylaşarak çoşkumuza çoşku kattık" diye konuştu.