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Sağlık çalışanlarından 23 Nisan videosu

Giriş Tarihi: 24.4.2020 ABONE OL
Sağlık çalışanlarından 23 Nisan videosu
ANKARA Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde görev yapan hekimler ve sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle göremedikleri çocukları başta olmak üzere tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için kamera karşısına geçti. Üniversiteden yapılan açıklamada, herkesin karantinanın güçlüklerini evinde yaşadığı bu dönemde, sağlık çalışanları ve hekimlerin ön saflarda mücadeleye devam ettikleri belirtildi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde görev yapan hekim ve sağlık çalışanlarının, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir video ile kutladığı kaydedildi. Sağlık çalışanları, "Biz sizin için hastanedeyiz, siz de bizim için evde kalın" dedi.
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Sağlık çalışanlarından 23 Nisan videosu
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