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Sincan Belediyesi’ne 100 araç ve iş makinesi

Giriş Tarihi: 24.4.2020 ABONE OL
Sincan Belediyesi’ne 100 araç ve iş makinesi
SINCAN Belediyesi deneyimli kadrosuyla Sincanlılara hizmet için tüm imkanlarını seferber ediyor. Belediye, koronavirüs süreci ve daha sonraki dönemde Sincanlılara daha kaliteli ve hızlı hizmet sunabilmek için araç filosuna 100 araç ve iş makinesi daha kattı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan araçları inceleyerek bilgi aldı. Vatandaşlara en etkin ve en iyi hizmeti sunmak için araç filosunun genişletildiğini aktaran Başkan Ercan, "Yeni araçlarımız ve iş makinelerimiz Sincanımıza hayırlı olsun. Her şey Sincan için " dedi.
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Sincan Belediyesi’ne 100 araç ve iş makinesi
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