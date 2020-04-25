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’da doğan çocuğa

Giriş Tarihi: 25.4.2020 ABONE OL
23 Nisan’da doğan çocuğa doğum günü
NALLIHAN'DA 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, koronavirüs salgını dolayısıyla evden çıkamayan 23 Nisan'da doğan Yakup Arık'a doğum günü sürprizi yapıldı. Nallıhan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programının ardından doğum günü olan Yakup Arık isimli çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması ziyareti gerçekleştirdi. Kapıda mumların yakılmasının ardından zilleri çalan ekipler, sosyal mesafeye uyarak doğum günü sürprizi yaptı. Görevliler, doğum gününü kutladıkları çocuklara hediyeleri de verdi.
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23 Nisan’da doğan çocuğa doğum günü
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