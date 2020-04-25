Ankaralı sanatçılardan Altındağ Vefa Sosyal Destek Grubu’na ziyaret

ANKARALI sanatçılar, Altındağ Vefa Sosyal Destek Grubu merkezini ziyaret etti. Sosyal mesafeye ve alınan tedbirlere uygun şekilde gerçekleştirilen ziyarette sanatçılar, çalışanlarla ve gönüllülerle tek tek selamlaşarak sohbet etti.Ziyaret esnasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlardan gelen telefonlardan birini açan sanatçı Ankaralı Coşkun, talepte bulunan vatandaşla sohbet ederek, taleplerini aldı. Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara her türlü hizmeti vermekle görevli olduklarını belirten Altındağ Vefa Sosyal Destek Grubunda görevli Serdar Tan ise, "7/24 görevimizin başındayız. Talepte bulunan vatandaşlara imkanlarımız çerçevesinde, hatta imkanlarımızın üzerinde yardımcı olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Gençlerin, yaşlılara oranla daha farklı taleplerde bulunduğunu ifade eden Tan, "Gençlerde, sigara talebinde bulunanlar çok fazla, canları sıkıldığı için telefonla arayarak konuşmak isteyenler de var. Anne ve babalar çalıştığı için konuşamıyorlar. 65 yaş üstü ve kronik hastalarımıza da her türlü desteği veriyoruz. Özellikle ilaç noktasında anında eczanelerden tedarik ederek, ihtiyaç sahiplerine teslim ediyoruz"