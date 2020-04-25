Bisiklet parasını bağışladı Başkan bisiklet hediye etti

BALÂ Kerişli Mahallesinde yaşayan 12 yaşındaki Arda, bisiklet almak için biriktirdiği paralarını Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına bağışlayarak göz doldurdu. Balâ Vefa Sosyal Destek Grubu iletişim merkezine gelen telefonla yola çıkan vefa ekipleri,Balâ Kerişli Mahallesinde Arda Gündoğmuş'un evine ulaştı. Vefa ekibine Arda'nın kumbarada biriktirdiği paralar teslim edildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Balâ Belediye Başkanı Ahmet Buran tarafından Arda ve kardeşi için hediye alınan bisiklet,İlçe Kaymakamı Yusuf Turhan ile birlikte Arda'ya ve kardeşine teslim etti.