Eryaman stadında okunan en anlamlı İstiklal Marşı’ydı

SÜPERtemsilcilerinden, koronavirüs nedeniyle buruk geçenkutlamalarına milli marşla destek oldu. Kulübün sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda: "'de milletçe hep birlikte evlerimizden okuyacağımız İstiklal Marşımıza stadımızdan hoparlörlerle eşlik edeceğiz" ifadeleri kullanıldı. Saat 21.00'de sarı-lacivertli stadyumda milli marşımız yankılandı., 23 Nisan coşkusuna Aktepe Stadı'nda İstiklal Marşı yayınlayarak katıldı. Türkiye'de akşam 21.00'de bütün vatandaşların balkonlara çıkıp hep bir ağızdanokumasına Keçiörengücü Spor Kulübü de dahil oldu.ışıklarını açarak hoparlörlerden İstiklal Marşı'nı yayınlayan mormenekşeler, mahalle sakinleri ile birlikte'ı kutladı.TFF 1. Lig takımlarından Keçiörengücü'nün kulüp başkanı Sedat Tahiroğlu, İslam aleminin ramazan ayını kutladı. Kulübün internet sitesinde yer alan mesajında Tahiroğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle ramazan ayına buruk bir mutlulukla gireceklerini belirterek, "Bu dönemde, yapılan dua, ibadet ve iyilikler Allah katında inşallah makbul olacaktır. Salgın nedeniyle yaşadığımız bu zor günlerden bir an önce kurtulmamız için bu mübarek ayda dualarımızı eksik etmeyelim. Devletimizin salgın tedbirleri çerçevesinde koyduğu kurallara uymaya özen gösterip, eski güzel günlere yeniden kavuşalım" ifadelerini kullandı.