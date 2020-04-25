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Eryaman stadında okunan en anlamlı ’ydı

MKE Ankaragücü, kutlamalarında Eryaman Stadı yayınladı

Giriş Tarihi: 25.4.2020 ABONE OL
Eryaman stadında okunan en anlamlı İstiklal Marşı’ydı
SÜPER Lig'deki Ankara temsilcilerinden MKE Ankaragücü, koronavirüs nedeniyle buruk geçen 23 Nisan kutlamalarına milli marşla destek oldu. Kulübün sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda: "Saat 21.00'de milletçe hep birlikte evlerimizden okuyacağımız İstiklal Marşımıza stadımızdan hoparlörlerle eşlik edeceğiz" ifadeleri kullanıldı. Saat 21.00'de sarı-lacivertli stadyumda milli marşımız yankılandı.

KEÇİÖRENGÜCÜ DE SEMTİ İNLETTİ
TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, 23 Nisan coşkusuna Aktepe Stadı'nda İstiklal Marşı yayınlayarak katıldı. Türkiye'de akşam 21.00'de bütün vatandaşların balkonlara çıkıp hep bir ağızdan İstiklal Marşı okumasına Keçiörengücü Spor Kulübü de dahil oldu. Aktepe Stadı ışıklarını açarak hoparlörlerden İstiklal Marşı'nı yayınlayan mormenekşeler, mahalle sakinleri ile birlikte 23 Nisan'ı kutladı.

Tahiroğlu: Bu zor günlerden kurtulmak için dua edelim
TFF 1. Lig takımlarından Keçiörengücü'nün kulüp başkanı Sedat Tahiroğlu, İslam aleminin ramazan ayını kutladı. Kulübün internet sitesinde yer alan mesajında Tahiroğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle ramazan ayına buruk bir mutlulukla gireceklerini belirterek, "Bu dönemde, yapılan dua, ibadet ve iyilikler Allah katında inşallah makbul olacaktır. Salgın nedeniyle yaşadığımız bu zor günlerden bir an önce kurtulmamız için bu mübarek ayda dualarımızı eksik etmeyelim. Devletimizin salgın tedbirleri çerçevesinde koyduğu kurallara uymaya özen gösterip, eski güzel günlere yeniden kavuşalım" ifadelerini kullandı.

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Eryaman stadında okunan en anlamlı İstiklal Marşı’ydı
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