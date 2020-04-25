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Milli Tekvando Antrenörü evden online idman yaptırıyor

Giriş Tarihi: 25.4.2020 ABONE OL
Milli Tekvando Antrenörü evden online idman yaptırıyor
TEKVANDO Milli Takımı ve Kastamonu Tekvando Akademi Spor Kulübü antrenörü Numan Haçat, yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) salgınına yönelik tedbirlerden dolayı sporcuları ile bir araya gelemediği için, antrenmanları telekonferans yöntemiyle gerçekleştiriyor. Bilgisayar üzerinden sporcularıyla bağlantı kuran Haçat, neler yapmaları gerektiğini bu şekilde aktarıyor. Haftada 3 gün 35 kişiyle online antrenman yapan Haçat, sporcularının verilen görevi yerine getirip getirmediğini de bilgisayardan takip ediyor.
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Milli Tekvando Antrenörü evden online idman yaptırıyor
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