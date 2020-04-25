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ayında beslenırken bunlara dikkat edin!

Giriş Tarihi: 25.4.2020 ABONE OL
Ramazan ayında beslenırken bunlara dikkat edin!
Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Derya Fidan, Ramazan ayında beslenmeye dair en çok merak edilenleri açıkladı. Ramazan ayında uzun süren açlıklar, kan şekerinde belirgin düzeyde düşmelere sebep olmaktadır. Kişiler iftar anında hızlı bir besin alımı yaşarlarsa, kan şekeri hızla yükseleceğinden ağırlık çökmesi hissi, yorgunluk ve uyku hali şikayetlerini yaşayabilmekteler. Bu durumun oluşmaması ve günlük enerjinin daha iyi olabilmesi için mutlaka sahura kalkılmalı ve günlük alınması gereken besin öğelerinin önemli kısmı karşılanmalıdır.
Sahur öğününde hangi besinler tüketilmelidir? Sahurda; hafif yiyecekler tercih edilmeli, kahvaltılıklar masada yerini almalı. Protein kaynaklarından; süt, yoğurt, ayran, yumurta, peynir çeşitlerinden zengin bir sofra olarak planlama yapılmalı, yağlı ve tuzlu yiyeceklerden, kızartmalardan uzak durulmalıdır. Sahurda zeytin ve zeytin ezmesi gibi tuzlu besinler yerine yağlı tohum kaynaklarından ceviz, badem, fındık tercih edilmelidir. Ekmek, en önemli karbonhidrat kaynağı ve kişinin gün içinde ki enerjisinin büyük kısmını karşılamakta.
İftarda hangi besinleri tercih etmeliyiz? İftarın ilk kısmında; hurma veya kayısı tercih edilerek kan şekeri dengesi sağlanmalı. Çorba ile devam edilerek sonrasında en az 15 dakika ara verilmeli ve mide rahatsızlıklarının önüne geçilmeli. Ana yemekte, yağlı ve kızartılmış besinlerden uzak durulmalı. Etin pişirme yöntemlerine dikkat edilerek vücut için gerekli miktarda alınmalı, salata çeşitlerine önem verilmeli.

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Ramazan ayında beslenırken bunlara dikkat edin!
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