Ramazan ayında beslenırken bunlara dikkat edin!

Beslenme
ve Diyet Uzmanı
Dyt. Derya Fidan,
Ramazan ayında
beslenmeye
dair en çok merak
edilenleri açıkladı.
Ramazan ayında
uzun süren açlıklar,
kan şekerinde belirgin
düzeyde düşmelere sebep
olmaktadır. Kişiler iftar anında hızlı bir
besin alımı yaşarlarsa, kan şekeri hızla
yükseleceğinden ağırlık çökmesi hissi,
yorgunluk ve uyku hali şikayetlerini
yaşayabilmekteler. Bu durumun oluşmaması
ve günlük enerjinin daha iyi olabilmesi
için mutlaka sahura kalkılmalı ve
günlük alınması gereken besin öğelerinin
önemli kısmı karşılanmalıdır.
Sahur öğününde hangi besinler tüketilmelidir?
Sahurda; hafif yiyecekler tercih
edilmeli, kahvaltılıklar masada yerini
almalı. Protein kaynaklarından; süt,
yoğurt, ayran, yumurta, peynir çeşitlerinden
zengin bir sofra olarak planlama
yapılmalı, yağlı ve tuzlu yiyeceklerden,
kızartmalardan uzak durulmalıdır.
Sahurda zeytin ve zeytin ezmesi gibi
tuzlu besinler yerine yağlı tohum kaynaklarından
ceviz, badem, fındık tercih
edilmelidir. Ekmek, en önemli karbonhidrat
kaynağı ve kişinin gün içinde ki
enerjisinin büyük kısmını karşılamakta.
İftarda hangi besinleri tercih etmeliyiz?
İftarın ilk kısmında; hurma veya
kayısı tercih edilerek kan şekeri dengesi
sağlanmalı. Çorba ile devam edilerek
sonrasında en az 15 dakika ara verilmeli
ve mide rahatsızlıklarının önüne geçilmeli.
Ana yemekte, yağlı ve kızartılmış
besinlerden uzak durulmalı. Etin pişirme
yöntemlerine dikkat edilerek vücut
için gerekli miktarda alınmalı, salata
çeşitlerine önem verilmeli.