Ramazan ayında beslenırken bunlara dikkat edin!

Beslenmeve Diyet UzmanıDyt. Derya Fidan,Ramazan ayındabeslenmeyedair en çok merakedilenleri açıkladı.Ramazan ayındauzun süren açlıklar,kan şekerinde belirgindüzeyde düşmelere sebepolmaktadır. Kişiler iftar anında hızlı birbesin alımı yaşarlarsa, kan şekeri hızlayükseleceğinden ağırlık çökmesi hissi,yorgunluk ve uyku hali şikayetleriniyaşayabilmekteler. Bu durumun oluşmamasıve günlük enerjinin daha iyi olabilmesiiçin mutlaka sahura kalkılmalı vegünlük alınması gereken besin öğelerininönemli kısmı karşılanmalıdır.Sahurda; hafif yiyecekler tercihedilmeli, kahvaltılıklar masada yerinialmalı. Protein kaynaklarından; süt,yoğurt, ayran, yumurta, peynir çeşitlerindenzengin bir sofra olarak planlamayapılmalı, yağlı ve tuzlu yiyeceklerden,kızartmalardan uzak durulmalıdır.Sahurda zeytin ve zeytin ezmesi gibituzlu besinler yerine yağlı tohum kaynaklarındanceviz, badem, fındık tercihedilmelidir. Ekmek, en önemli karbonhidratkaynağı ve kişinin gün içinde kienerjisinin büyük kısmını karşılamakta.İftarın ilk kısmında; hurma veyakayısı tercih edilerek kan şekeri dengesisağlanmalı. Çorba ile devam edilereksonrasında en az 15 dakika ara verilmelive mide rahatsızlıklarının önüne geçilmeli.Ana yemekte, yağlı ve kızartılmışbesinlerden uzak durulmalı. Etin pişirmeyöntemlerine dikkat edilerek vücutiçin gerekli miktarda alınmalı, salataçeşitlerine önem verilmeli.