Smaç vurmayı öyle çok özledim ki

'da Karayolları Spor Kulübü'nde 11 yıldır voleybol oynayan 18 yaşındaki, ABD'nin Arizona State Üniversitesi'nde tam voleybol bursu kazandı., NCAA D1 Ligi'nde 353 kurum arasında 53. sırada yer alan Arizona State Üniversitesi tarafından kabul edilerek, bugüne kadar bu lige en üst sıradan giren Türk oyuncu oldu.ndeKulübü'nün en genç oyuncusu olan 18 yaşındaki, korona virüs tedbirlerikapsamında spor salonları kapalı olduğuiçin antrenmanlarını'dakievindesürdürüyor.Yaklaşık2 saatlikev antrenmanındasporaletiyle formtutanvoleyboltopunuduvaraatarak çalışıyor.ABD'den tam burs kazandığını öğrenince çok heyecanlı ve gururlu hissettiğini belirten Altıntaş, "Şu anda evdeki spor aletiyle çalışıyorum. Bazen topu duvara atıyorum, bazen de ağabeyimle oynuyoruz. Evde kısıtlı alan olduğu için smaç vuramıyorum. Smaç vurmayı çok özledim. Bu zor günleri hem ülke olarak hem tüm dünya olarak bir an önce atlatmayı diliyorum" dedi.Eğitim ve seyahat işlemlerini yapabilmek için sabırsızlıkla hayatın normale dönmesini beklediğini belirten'de hem işletme eğitimi almayı hem de voleybol kariyerinde başarılı olup en değerli oyuncu seçilmeyi istediğini söyledi., "Hayatta hiçbir zaman hedeflerimiz bitmez, her zaman daha çok üzerine koymak isteriz. A takıma çıkma hayalimi 17 yaşımda gerçekleştirerek Sultanlar Ligi'nde oynama fırsatı buldum. Bu bana çok fazla tecrübe kattı. Diğer büyük hedefim de yurtdışın da profesyonel voleybol oynamaktı. Amerika'daki eğitim ve spor hayatımda daha çok çalışacağım, ülkemi ve bayrağımı en iyi şekilde temsil edeceğim" dedi.