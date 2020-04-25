Smaç vurmayı öyle çok özledim ki

Ankara
'da Karayolları Spor Kulübü'nde 11 yıldır voleybol oynayan 18 yaşındaki Ayyüce Altıntaş
, ABD'nin Arizona State Üniversitesi'nde tam voleybol bursu kazandı. Altıntaş
, NCAA D1 Ligi'nde 353 kurum arasında 53. sırada yer alan Arizona State Üniversitesi tarafından kabul edilerek, bugüne kadar bu lige en üst sıradan giren Türk oyuncu oldu.
EVDE ANTRENMANA DEVAM
Venüs Sultanlar Ligi'
nde Karayolları
Kulübü'nün en genç oyuncusu olan 18 yaşındaki Ayyüce Altıntaş
, korona virüs tedbirleri
kapsamında spor salonları kapalı olduğu
için antrenmanlarını Ankara
'daki
evinde
sürdürüyor.
Yaklaşık
2 saatlik
ev antrenmanında
spor
aletiyle form
tutan Altıntaş
,
voleybol
topunu
duvara
atarak çalışıyor.
EVDE ABİMLE ÇALIŞIYORUM
ABD'den tam burs kazandığını öğrenince çok heyecanlı ve gururlu hissettiğini belirten Altıntaş, "Şu anda evdeki spor aletiyle çalışıyorum. Bazen topu duvara atıyorum, bazen de ağabeyimle oynuyoruz. Evde kısıtlı alan olduğu için smaç vuramıyorum. Smaç vurmayı çok özledim. Bu zor günleri hem ülke olarak hem tüm dünya olarak bir an önce atlatmayı diliyorum" dedi.
İSTEĞİ EN DEĞERLİ OYUNCU SEÇİLMEK
Eğitim ve seyahat işlemlerini yapabilmek için sabırsızlıkla hayatın normale dönmesini beklediğini belirten Altıntaş
, ABD
'de hem işletme eğitimi almayı hem de voleybol kariyerinde başarılı olup en değerli oyuncu seçilmeyi istediğini söyledi.
HEDEFLER HİÇBİR ZAMAN BİTMEZ
Altıntaş
, "Hayatta hiçbir zaman hedeflerimiz bitmez, her zaman daha çok üzerine koymak isteriz. A takıma çıkma hayalimi 17 yaşımda gerçekleştirerek Sultanlar Ligi'nde oynama fırsatı buldum. Bu bana çok fazla tecrübe kattı. Diğer büyük hedefim de yurtdışın da profesyonel voleybol oynamaktı. Amerika'daki eğitim ve spor hayatımda daha çok çalışacağım, ülkemi ve bayrağımı en iyi şekilde temsil edeceğim" dedi.