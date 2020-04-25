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Türk ’ından gıda yardımı

Türk ’ı, ’nın Altındağ ve Mamak ilçelerinde aralarında engelli Kızılaycıların da yer aldığı ekiple gıda yardımında bulundu

Giriş Tarihi: 25.4.2020 ABONE OL
Türk Kızılay’ından engelli vatandaşlara gıda yardımı
İHTIYAÇ sahipleri için gıda yardımlarına devam eden Kızılay'ın bu seferki durağı Ankara'nın Altındağ ve Mamak ilçeleri oldu. İş adamı Ahmet Ünüvar'ın bağışıyla temin edilen gıda malzemeleri ihtiyaç sahibi engelli ailelere ulaştırıldı. Türk Kızılayı'nın Altındağ ve Mamak şubelerinin yaptığı dağıtımlara Türk Kızılayı Ankara Şubesi Engelliler Kolu görevlileri de dahil oldu. Kendisi de engelli olan Kızılaycı Ayhan Metin, yardım etmenin engel tanımadığını belirterek, "İnsani yardım dünyasında yer almak için biz de harekete geçtik. Kızılay'ın Ankara Şubesi'nde oluşturduğumuz Engelliler Kolu'nda görevli işitme, görme ve ortopedik engelli arkadaşlarımızla ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara yardım ediyoruz. Engelli bireylerin sadece alan el değil veren el de olduğunu göstermek istiyoruz. Fiziksel engelim insanlara yardım etmeme engel olmuyor. Bu tarifi mümkün olmayan bir duygu benim için. Ulaştığım her kapı, gönülden aldığım her dua bana yetiyor" dedi.
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Türk Kızılay’ından engelli vatandaşlara gıda yardımı
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