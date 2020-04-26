3 bin 500 aileye sosyal destek kartı ile yardım

Sincan Belediyesi, halka hizmet yolunda çalışmalarına her koşulda devam ediyor. Bir taraftan koronavirüs salgını nedeniyle hijyen seferberliği devam ederken, yetkililerden gelen uyarılar doğrultusunda ilçe genelinde halk sağlığı için her gün yeni önlemler devreye sokuluyor. Sincan Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara adeta kol kanat geriyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Sincan Belediyesi yardım kolilerinden, sıcak yemek, yakacak hatta kıyafet yardımına kadar tüm imkanlarını seferber ederek gönülleri fethediyor.

10 BİN KOLİ DAĞITILACAK

Yardım seferberliğini Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü organize ediyor. Ramazan ayı boyunca gıda yardımı almak amacıyla Sincan Belediyesine e-devlet üzerinden veya dilekçeyle müracaat eden vatandaşlar başvuru tarihine göre sıraya konuluyor. Geliri muhtaçlık sınırının altında olan, dar gelirli olduğu tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımı yapılıyor. Ramazan ayı boyunca 10.000 üzeri koli dağıtımı planlanıyor. Yardımlar bununla sınırlı kalmadı. Sincan Belediyesi tarafından sosyal destek kartı basılmış olan ihtiyaç sahibi 3 bin 500 aileye de yardım yapılacak. Kâğıt ve plastik toplayıcılığıyla geçimini sürdüren işçiler de unutulmadı. Söz konusu vatandaşların yaşadığı geçici barınak, çadır kentlere gıda kolisi gönderildi. Tüm dünyayı saran Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl yapılan ayni yardımlara temizlik ve hijyen maddeleri de eklendi. Temizlik malzemeleri Ramazan yardımı kapsamında dağıtılan kolilerle birlikte vatandaşlara ulaştırılıyor

YAŞLI VE ENGELLİLERE YEMEK

Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların imdadına Sincan Belediyesi vefa destek ekipleri yetişiyor. Ekipler gelen talepler doğrultusunda vatandaşların market, eczane gibi ihtiyaçlarını karşılayarak örnek bir dayanışma sergiliyor. Ayrıca Ramazan ayı boyunca yemek yapamayan engelli, yaşlı, hasta vatandaşlarımıza iftar saatlerine yetiştirilmek üzere sıcak yemek yardımı yapılıyor. Sincan Belediyesi ekipleri koronavirüs salgını nedeniyle mağdur olan çiftçilerimize yardım elini uzattı. Civar köylerde çiftçilerin elinde kalan kuru soğan, mantar gibi tarımsal ürünler Ziraat Odası aracılığıyla çiftçilerden satın alınarak ihtiyaç sahibi ailelere yemek olarak belediye tarafından dağıtılıyor.

AÇ VE AÇIKTA KİMSE KALMASIN İSTİYORUZ

SINCAN Belediye Başkanı Murat Ercan yapılan yardımların Ramazan ayında da artarak devam edeceğini belirtti. Başkan Ercan, "Gıda yardımı ve çeşitli maddi yardımlar bizim için çok önemli. Her yıl yaptığımız gibi bu süreçte kat be kat arttırarak devam ediyoruz. Aç ve açıkta kimsenin kalmasını istemiyoruz, gerekirse belediyenin yürüttüğü birçok çalışmanın ödeneğini buraya aktararak yolumuza devam ederiz, edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.