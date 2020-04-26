45 bin TL maaş 3 bin iftar eder

Ekmek Genel Müdürü'ne verilen maaşa bir tepkide Ankara Büyükşehir Belediyesi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan'dan geldi. MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, Twitter hesabından ABB'nin '6 milyon tek yürek oluyor iftar sofrasında buluşuyor' kampanyasına "Mansur Yavaş hayırlı bir işin kampanyası üzerinden siyasi kariyer planı yaparak samimiyet sınavında kalıyor" dedi. Ilıkan, geçtiğimiz günlerde manşetten duyurduğumuz Halk Ekmek'te yeni deprem haberine atıfta bulundu. Ilıkan, "Halk Ekmek Genel Müdürü'ne verilen 45 bin TL maaş sizin kampanyanızda 3 bin iftar eder " ifadelerini kullandı. Ilıkan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin "6 milyon tek yürek oluyor, iftar sofrasında buluşuyor" kampanyasını sosyal medya hesabından paylaştı. Ilıkan paylaşırken şu sözleri dile getirdi: "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 'Bir iftar da benden' adlı kampanyası iyi hoş da, Halk Ekmek Genel Müdürü'ne verilen 45 bin TL maaş sizin kampanyanızda 3 bin iftar eder. Mansur Yavaş hayırlı bir işin kampanyası üzerinden siyasi kariyer planı yaparak samimiyet sınavında kalıyor."