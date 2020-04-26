Ankara’da meydanlar boş kaldı

SOKAĞA çıkma kısıtlamasının ardından başkentin en işlek cadde, sokak ve parkları boşaldı. Sıradan günlerde insan yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde sokak hayvanları dolaşırken, parklarda ise rengarenk çiçekler açtı. Sıradan günlerde insan yoğunluğunun fazla olduğu yerler, sokak hayvanlarının rahatça dolaştığı, sessiz bölgelere dönüştü. Ayrıca, ilkbaharın da gelişiyle Başkent'in boş kalan park ve bahçelerinde rengarenk çiçekler açtı. Ankara'nın söz konusu manzaraları; sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde Çankaya'da Atatürk Bulvarı, Cinnah Caddesi, Mithatpaşa Caddesi, Tunalı Hilmi Caddesi ve Kuğulu Park ile Altındağ'da Talatpaşa Bulvarı ve Ankaralıların Ramazan Ayı'nda en çok tercih ettikleri yerlerden olan Hamamönü sokaklarında görüntülendi.

KONTROLLER DEVAM EDIYOR

Ayrıca, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, güvenlik güçleri de kontrol ve denetimlerini sürdürüyor. Şehrin birçok noktasında görev alan ekipler, araçları ve vatandaşları durdurarak kimlik ve izin belgesi kontrolü yapıyor. Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ise, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesilmeye devam edecek.