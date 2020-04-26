Binlerce aileye ramazan desteği

Belediyesi, sevgi dolu yardım elini Altındağ'ın dört bir köşesine ulaştırdı. İhtiyaç sahibi 7 bin 500 aileye, içerisinde temizlik ve hijyen malzemelerinin bulunduğu koliler ulaştırılırken, 2600 aileye ise 125 TL'lik alışveriş kartı verildi. Altındağ'da hiç kimsenin yalnız olmadığının altını çizen Başkan Asım Balcı, yardımların ulaştırılma süreci hakkında bilgi verdi. Yardım başvurularının titizlikle incelendiğini söyleyen Başkan Balcı "Yardım için başvurulduğunda, oldukça detaylı ve titiz bir inceleme süreci başlıyor. Kimsenin hakkı kimseye geçmesin diye titizlikle inceleniyor. Yardımları rastgele değil, ihtiyaç sahibinin gereksinimlerine göre yapıyoruz" dedi. Başkan Balcı Ramazan ayı süresince de, ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmayı sürdüreceklerini de sözlerine ekledi. Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması konusuna da büyük özen gösterdiklerini ifade eden Başkan Balcı "Tüm koruyucu önlemleri almış olan ekiplerimiz, yardım kolisini ihtiyaç sahibi ailelerin evine, kapıdan teslim ediyor. Sosyal mesafe kuralına, vatandaşlarımızın ve ekiplerimizin hijyen kurallarına uymasına çok dikkat ediyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için çok önemli"