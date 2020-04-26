İhtiyaç sahiplerine sıcak yemek

Belediye Başkanlığı, yardıma muhtaç ailelerin evlerine iftar yemeği dağıtıyor. Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yardıma muhtaç ailelerin kapıları tek tek çalınıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların iftar sofralarına her gün sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriliyor. Beypazarı Belediyesi, Ramazan ayının başlaması ile birlikte, ihtiyaç sahibi vatandaşların iftar sofralarını şenlendirmeye, yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor. Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ın göreve geldiği günden bu yana ramazan ayında başlattığı, iftar yemeklerini evlere dağıtma uygulamasını bu sene de devam ettiriyor. İhtiyaç sahibi vatandaşları tespit eden belediye görevlileri, akşam saatlerinde evlerin kapılarını çalarak iftar yemeği ikram ediyor.