Koronavirüs döneminde sosyal medyaya dikkat

salgını, sosyal medyada da gündemi belirleyen ve en çok konuşulan konuların başında geliyor. Doğru bilgileri ve paylaşımları barındırdığı kadar yanlış bilgilerin de bulunduğu bir mecra olan sosyal medyada yer alan ve bilimsel niteliği olmayan asılsız bazı haberler, endişe ve geleceğe yönelik karamsarlığın artmasına neden oluyor. Generali Sigorta, koronavirüs salgını sürecinde sosyal medyada asılsız haberlerden korunmayı sağlayacak ve ruh sağlığının etkilenmekten koruyacak önlemleri paylaştı:Felaket içerikleri paylaşan hesaplardan uzak durun.Gereksiz tartışmalardan kaçının.Alanında uzman isimleri takip edin:Çocuklarınızı da bilgilendirin ve koruyun.Başka konulara odaklanın.