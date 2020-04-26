Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Ankara Başkent Haberleri Koronavirüs döneminde sosyal medyaya dikkat

Koronavirüs döneminde sosyal medyaya dikkat

Giriş Tarihi: 26.4.2020 ABONE OL
Koronavirüs döneminde sosyal medyaya dikkat
KORONAVIRÜS salgını, sosyal medyada da gündemi belirleyen ve en çok konuşulan konuların başında geliyor. Doğru bilgileri ve paylaşımları barındırdığı kadar yanlış bilgilerin de bulunduğu bir mecra olan sosyal medyada yer alan ve bilimsel niteliği olmayan asılsız bazı haberler, endişe ve geleceğe yönelik karamsarlığın artmasına neden oluyor. Generali Sigorta, koronavirüs salgını sürecinde sosyal medyada asılsız haberlerden korunmayı sağlayacak ve ruh sağlığının etkilenmekten koruyacak önlemleri paylaştı:
Felaket içerikleri paylaşan hesaplardan uzak durun.
Gereksiz tartışmalardan kaçının.
Alanında uzman isimleri takip edin:
Çocuklarınızı da bilgilendirin ve koruyun.
Başka konulara odaklanın.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Koronavirüs döneminde sosyal medyaya dikkat
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA