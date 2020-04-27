Ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

ÇANKAYA'DA
ambulans ile otomobilin
çarpıştığı kazada
3 kişi yaralandı.
Kaza, Tunalı Hilmi
Caddesi Hacıyolu
Sokak kesişimin
de meydana geldi.
Sürücüsü öğrenilemeyen
otomobil ile ambulans
trafik ışıklarında çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle
ambulans yan yatarken
otomobil ise yol kenarına
savruldu. Olay polis
ekibi, itfaiye ekipleri ve
sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralılara
müdahalede bulundu.
İlk müdahalenin
ardından yaralılar, hastaneye
kaldırıldı. Polis kaza
ilgili inceleme başlattı.