Ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

ambulans ile otomobilinçarpıştığı kazada3 kişi yaralandı.Kaza, Tunalı HilmiCaddesi HacıyoluSokak kesişiminde meydana geldi.Sürücüsü öğrenilemeyenotomobil ile ambulanstrafik ışıklarında çarpıştı.Çarpmanın etkisiyleambulans yan yatarkenotomobil ise yol kenarınasavruldu. Olay polisekibi, itfaiye ekipleri vesağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri yaralılaramüdahalede bulundu.İlk müdahaleninardından yaralılar, hastaneyekaldırıldı. Polis kazailgili inceleme başlattı.