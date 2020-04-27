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Ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Giriş Tarihi: 27.4.2020 ABONE OL
Ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
ÇANKAYA'DA ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Tunalı Hilmi Caddesi Hacıyolu Sokak kesişimin de meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile ambulans trafik ışıklarında çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ambulans yan yatarken otomobil ise yol kenarına savruldu. Olay polis ekibi, itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. İlk müdahalenin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ilgili inceleme başlattı.
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Ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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