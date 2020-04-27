Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Ankara Başkent Haberleri Amfi Tiyatro’ya estetik dokunuş

Amfi Tiyatro’ya estetik dokunuş

Giriş Tarihi: 27.4.2020 ABONE OL
Amfi Tiyatro’ya estetik dokunuş
MAMAK'IN ihtiyaçlarına cevap verecek yatırımları hayata geçirmek için çalışmalarına aralıksız devam eden Mamak Belediyesi, bir yandan da estetik dokunuşlarla şehri güzelleştirip hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Mamak Belediyesi 75. Yıl Amfi Tiyatrosu, sezona yenilenen yüzüyle 'merhaba' demek için hazırlanıyor. Covid-19 salgınından dolayı etkinliklerin iptal edildiği Mamak'ta, bakım, onarım, boya, badana ve tadilat çalışması yapılan amfi tiyatro, salgın sonrası çeşitli etkinlerle Mamaklıları buluşturmaya devam edecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Amfi Tiyatro’ya estetik dokunuş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA