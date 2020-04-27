Amfi Tiyatro’ya estetik dokunuş

ihtiyaçlarına cevap verecek yatırımları hayata geçirmek için çalışmalarına aralıksız devam eden Mamak Belediyesi, bir yandan da estetik dokunuşlarla şehri güzelleştirip hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Mamak Belediyesi 75. Yıl Amfi Tiyatrosu, sezona yenilenen yüzüyle 'merhaba' demek için hazırlanıyor. Covid-19 salgınından dolayı etkinliklerin iptal edildiği Mamak'ta, bakım, onarım, boya, badana ve tadilat çalışması yapılan amfi tiyatro, salgın sonrası çeşitli etkinlerle Mamaklıları buluşturmaya devam edecek.