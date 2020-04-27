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Pazarda polis ile maske polemiği

Pazarda koronavirüs önlemleri için zabıta ile denetim yapan polis ekipleri, vatandaşla maske polemiği yaşadı

Giriş Tarihi: 27.4.2020 ABONE OL
Pazarda polis ile maske polemiği

KORONAVIRÜS tedbirleri kapsamında polis ve zabıta ekipleri, halk pazarında denetimlerini sürdürüyor. Fabrikalar Mahallesindeki kapalı halk pazarının giriş ve çıkışları zabıta ekiplerince kontrol altında tutuluyor. Pazara maskeli girişleri sağlanan vatandaşların ateşleri de ölçülürken vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyması için de anonslar yapılıyor. İkazlara uyan pazar esnafı ise sosyal mesafe kurallarına uyarak satış yapıyor. Pazarda zabıtalar ile ortak denetim yapan polis ekiplerine, jandarma olduğunu iddia eden bir vatandaş arasında maske polemiği yaşandı. Pazarcı tezgahında oturan bir vatandaş, "3 kere tamam dedim, 4'üncüyü söylüyorsun ben de jandarmayım" diyerek polise tepki gösterdi.

PAZAR FİYATLARINDAN MEMNUNUZ
KIRIKKALELILER, Ramazan ayı dolayısıyla alışverişlerini yapmak için halk pazarlarına akın etti. Ramazan alışverişi yapan Şevket Evci, "Ramazan ayında çok fazla yeyip içemesek bile ihtiyaçlarımız olan meyve ve sebzeyi alıyoruz. Ramazan da çok bir şey yeyip içemiyoruz aslında ama dengeli beslenme açısından da güzel oluyor. Pazar fiyatları güzel hatta çevre illere göre gayet güzel. Kırıkkale'nin pazar fiyatlarından memnunuz" dedi.

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Pazarda polis ile maske polemiği
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