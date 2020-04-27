‘Rehin alma’ olayının ayrıntıları ortaya çıktı

Cumhuriyet Başsavcılığı, eşi evini terk ettiği için 2 çocuğunu rehin alan baba F.S ili ilgili açıklama yaptı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "F.S., adlı kişi kızı ve oğlunu rehin aldı.F.S.'nin infaz yasası ile cezaevinden çıktığı iddiaları gerçek değildir. F.S. isimli kişinin Görevi Yaptırmamak için Direnme ve Hakaret suçlarından kesinleşmiş 17 ay 40 gün hapis cezası için 19.05.2017'de cezaevine alındığı, cezaevinden çıktığı hususunun gerçeği yansıtmadığı kamuoyuna duyurulur" ifadeleri yer aldı.