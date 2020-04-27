Tandır geleneği Altındağ’da yaşatılıyor

mahalle sakinlerinin ekmeklerini pişirebileceği tandır evi için çalışmalara başlandı. Peçenek Mahallesi'ne tandır evi yapılıyor. Mahalle sakinleri tarafından büyük bir sevinçle karşılanan tandır evinin yapımına başlandı. Tandır evi tamamlandığında, mahalle sakinleri kendi ekmeklerini kendileri yapacak ve burada pişirebilecek. Tandır geleneğinin Anadolu'nun en güzel gelenekleri arasında yer aldığını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı "Bu geleneğimizi Altındağ'da yaşatmak amacıyla, tandır evi yapma kararı aldık. Sanayi tipi fırınların gelişmesi, kent kültürünün kırsalda da etkili olmasıyla tandır ekmeği yapımı da azaldı. Oysa tandır ekmeği hem kokusu ve lezzetiyle hem de farklı görünümüyle çok özel bir ekmektir. Köyümüzü, çocukluğumuzu hatırlatır. Tandır demek, aile demektir, eskiye duyulan özlem demektir" dedi.Peçenek Mahallesi'nde yapımına başlanan tandır evinin mahalle sakinleri tarafından büyük bir sevinçle karşılandığını da sözlerine ekleyen Başkan Balcı, "En güzel geleneklerimizi Altındağ'da yaşatıyor, geleneklerimize sahip çıkmak için elimizden geleni yapıyoruz. Mahalle sakinlerine şimdiden hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.