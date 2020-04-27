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Taraftarlardan çalışanlarına sağlık destek

6. gurup ekiplerinden Büyük Anadoluspor taraftarlarından Daltonlar, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ne gelerek koronavirüs salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarına destek verdi

Giriş Tarihi: 27.4.2020 ABONE OL
Taraftarlardan çalışanlarına sağlık destek
BAL ekiplerinden Kırıkkale'de taraftar gruplarından Daltonlar, yeni tip koronavirüse (Kovid- 19) karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına desteğini tatlı ikramı ile verdi. Taraftarlar, dünyayı etkisi altına alan ve hızla insanlar arasında yayılan korona virüsü en çok sağlık çalışanlarını etkilediğini bildiklerini ve desteklediklerini açıkladılar. Daltonlar Taraftar gurubu Başkanı Eray Ünver, Sağlık hizmeti fedakarlık ister, maddiyatla ölçülemeyecek kadar kutsal bir görev yaptıklarının bilincinde olduğunu söyledi. Sağlık çalışanları hayatları pahasına başka haytaları yaşatmanın ve hayatta tutmanın mücadelesi verdiklerini işaret eden Ünver, " Bu amansız virüs ile gecesi gündüzüne katarak yorgunluk nedir bilmez gece gündüz mesaide olan tüm sağlık çalışanlarına başarılar dileriz. Allah devletimizin, milletimizin yardımcısı olsun. Her zaman onların yanındayız" dedi.
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Taraftarlardan çalışanlarına sağlık destek
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