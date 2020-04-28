Altındağ’da “Alo Kovid” hattına yüzlerce başvuru

ALTINDAĞ Belediyesinin sosyal izolasyon nedeniyle evinde kalan vatandaşların bu süreçteki kaygı ve streslerini en aza indirebilmek için devreye soktuğu "Psikososyal Destek Hattı" vatandaşların dertlerine derman oldu. "Psikososyal Destek Hattı"na açıldığı günden bu yana yüzlerce başvuru yapıldı. Koronavirüsle mücadelenin ilk günlerinden itibaren etkili çözümler hayata geçirdiklerini ve vatandaşların psikolojik destek alabilmeleri için "Psikososyal Destek Hattı" uygulamasını başlattıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Her biri kendi alanlarında uzman psikolog ve sosyologların görev yaptığı psikolojik destek hattımız, vatandaşlarımızdan büyük ilgi gördü. Hattımızda görev yapan arkadaşlarımız, vatandaşlarımızı ilgiyle ve dikkatle dinleyip, bu zor günlerde kendilerine destek oldular" dedi. Psikososyal Destek Hattı'na 0312 507 00 88 numaralı telefondan ulaşılabilir.