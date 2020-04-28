Ankara seyircisiyle havaya girmiştik

FIBA'nin en formda takımı oldukları dönemde bu aranın geldiğini vurgulayan, "Bütün sezon yakaladığımız ve Dörtlü Final'e kadar sürecek ev sahibi avantajımız da kayboldu. Şampiyonlar Ligi'ne çok da iddialı başlamadık ama Ankara seyircisinin inanılmaz desteğiyle şampiyonluk adayları arasına girdik. Dolayısıyla bir hayal kırıklığımız var ancak önümüzdeki dönemde bu havayı tekrar yakalarız. Eylül ayında oynanırsa şampiyonluk için elimizden geleni yaparız" diye konuştu.'nin şu andaki ilk8 takımla play-off oynatılaraktamamlanma ihtimalininhaksızlığa sebep olacağınıdile getirdi: BeşiktaşSompo Sigorta ve FruttiEkstra Bursaspor'la aynı puandayız. Maçlar tamamlanmadığı,bu yüzden de 3'lü averaj hesaplanamadığıiçin 10. sırada yer alıyoruz."Bir hafta önce 8. sıradaydık. Kalan maçlarımıza bakıldığı zaman çok ciddi bir fikstür avantajımız var. Bizim ligi 6. sırada bitirme ihtimalimiz çok yüksekti. Tabii federasyonun alacağı karardan herkesin mutu olması pek mümkün değil ama çoğunluğun mutlu olması lazım. Örneğin'da 8 değil 12 takımla bir lig oynama kararı aldılar. Bu da örnek teşkil edebilir."TÜRKIYE Basketbol Federasyonunun bu süreçteki tutumunu da öven Gören, "Federasyon çok ciddi bir çalışma yürütüyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Bütün spor branşlarının durması Devletin görüşüne göre alınmış önemli bir karardı. İspanya geçici bir formül buldu. İlk 12 takımla başka bir formatla ligi tamamlayacak. Bunların hepsi masada ve federasyon en iyisini yapmaya çalışıyor. Umarım birinci sırada sağlık şartları olmak üzere, sezonu tamamlayabiliriz."