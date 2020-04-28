Ankara seyircisiyle havaya girmiştik

FIBA Şampiyonlar Ligi
'nin en formda takımı oldukları dönemde bu aranın geldiğini vurgulayan Gören
, "Bütün sezon yakaladığımız ve Dörtlü Final'e kadar sürecek ev sahibi avantajımız da kayboldu. Şampiyonlar Ligi'ne çok da iddialı başlamadık ama Ankara seyircisinin inanılmaz desteğiyle şampiyonluk adayları arasına girdik. Dolayısıyla bir hayal kırıklığımız var ancak önümüzdeki dönemde bu havayı tekrar yakalarız. Eylül ayında oynanırsa şampiyonluk için elimizden geleni yaparız" diye konuştu.
"İLK 8'LE PLAY-OFF HAKSIZLIK OLUR"
Gören
, ING Basketbol Süper Ligi
'nin şu andaki ilk
8 takımla play-off oynatılarak
tamamlanma ihtimalinin
haksızlığa sebep olacağını
dile getirdi: Beşiktaş
Sompo Sigorta ve Frutti
Ekstra Bursaspor'la aynı puandayız. Maçlar tamamlanmadığı,
bu yüzden de 3'lü averaj hesaplanamadığı
için 10. sırada yer alıyoruz.
'FİKSTÜR AVANTAJIMIZ VARDI'
"Bir hafta önce 8. sıradaydık. Kalan maçlarımıza bakıldığı zaman çok ciddi bir fikstür avantajımız var. Bizim ligi 6. sırada bitirme ihtimalimiz çok yüksekti. Tabii federasyonun alacağı karardan herkesin mutu olması pek mümkün değil ama çoğunluğun mutlu olması lazım. Örneğin İspanya
'da 8 değil 12 takımla bir lig oynama kararı aldılar. Bu da örnek teşkil edebilir."
"TBF HIZLI VE DOĞRU KARARLAR ALDI"
TÜRKIYE Basketbol Federasyonunun bu süreçteki tutumunu da öven Gören, "Federasyon çok ciddi bir çalışma yürütüyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Bütün spor branşlarının durması Devletin görüşüne göre alınmış önemli bir karardı. İspanya geçici bir formül buldu. İlk 12 takımla başka bir formatla ligi tamamlayacak. Bunların hepsi masada ve federasyon en iyisini yapmaya çalışıyor. Umarım birinci sırada sağlık şartları olmak üzere, sezonu tamamlayabiliriz."