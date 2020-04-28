Ankara’da bir firma ‘Kovid-19 Test Kabini’ üretti

ÖZEL bir firma, koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına virüsün bulaşma riskini ortadan kaldıran 'Kovid-19 Test Kabini' üretti. Üretilen 10 kabinde, günde toplam 5 bin test gerçekleştirilebiliyor. Ankara'da ofis mobilyalarının yanı sıra üstün teknoloji AR-GE ürünleri üreten 'Nurus' isimli firma, mühendisleri ve farklı teknolojik alt yapıya sahip bazı firmaların desteği ile 'Kovid-19 Test Kabini' üretti. Pozitif ve negatif basınç alanlarıyla sağlık personeli ile test yaptıran kişi arasındaki teması engelleyen kabinler, sağlık çalışanlarına virüsün bulaşma riskini ortadan kaldırıyor. Üretilen 10 kabinden 9'u Ankara'daki hastanelere kuruldu.